De Laurentiis, telefonata-choc: "Premio milionario per perdere lo scudetto"

31 gennaio 2023 a

a

a

Aurelio De Laurentiis si è tolto un macigno dalle scarpe. Lo ha fatto tra il serio e il faceto, con l’occasione perfetta che gli è stata offerta dalla telefonata di un tifoso. Il presidente del Napoli era stato contestato in estate per quello che sembrava uno smantellamento, viste le partenze di Mertens, Insigne, Koulibaly e Fabian Ruiz. Invece gli azzurri hanno aperto un nuovo ciclo stratosferico, che li sta portando a dominare la Serie A.

Napoli inarrestabile: 2-1 alla Roma e +13 sull'Inter

Il Napoli ha mezzo scudetto in tasca, alla luce dei distacchi da record dopo sole 20 giornate di campionato. Nell’audio della telefonata si sente il tifoso chiedere a De Laurentiis se questo è davvero l’anno buono per lo scudetto. “No, non lo vinciamo - ha risposto - perché adesso metto un premio a tutti i giocatori di 100 milioni cadauno per non vincere lo scudetto perché i napoletani m’hanno rotto er ca***. Sì, perché siete di una tale stron***gine che io delle volte dico: ma è possibile che noi diciamo che i napoletani sono i più paraculi del mondo?”.

“Vedrai, altro che tricolore - ha poi aggiunto il presidente del Napoli - quest’anno se non vinciamo la Champions ve manno a fanc*** tutti quanti”. Successivamente è arrivata la precisazione in un tweet: “La telefonata che avete ascoltato tra me e un tifoso, che sta girando sui social e sul web, ovviamente è ricca di ironia e di provocazioni. Ci siamo divertiti un po’, ho detto tutte cose false tranne una: quella sulla Champions, alla quale teniamo molto”.