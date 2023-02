Juventus, Allegri bacchetta Vlahovic: "Cosa ha fatto in campo"

03 febbraio 2023 a

Massimiliano Allegri non è certo un tipo che le manda a dire. E così subito dopo Juventus-Lazio, match vinto dai bianconeri per 1-0, il tecnico commenta la presatzione dei singoli giocatori e ha qualcosa da ridire sulla prestazione di Vlahovic. "Argomento a piacere e scegliere uno tra Locatelli, Vlahovic e Chiesa? Locatelli… non parlo di tutti e tre perché non sono preparato. A scuola facevo fatica a prepararmi su un argomento, anzi non mi ci preparavo neanche. Locatelli ha fatto una partita, e non parlo dell'aspetto tecnico, sta diventando un esempio importante vista anche la giovane età, di cuore, di testa, di come si affrontano le partite. È un giocatore col DNA della Juventus, ed è una bella cosa. Chiesa è rientrato bene e ha fatto buone cose, Vlahovic ha fatto alcune cose buone e alcune meno, però sono contento. La squadra ha avuto un buon atteggiamento perché non dobbiamo mai mollare", ha affermato.



Poi ha commentato l'approccio della Juventus alla partita: "Sono ragazzi responsabili, sono grandi e devono capire che per vincere le partite oltre alla tattica e tecnica. Ci vuole lo spirito giusto, stasera i contrasti li abbiamo vinti molti noi, arrivavamo prima nei duelli, abbiamo difeso bene e abbiamo giocato in maniera ordinata con un buon sviluppo di gioco contro il pressing della Lazio. Giocare contro di loro non è semplice anche perché se li scateni in velocità diventano pericolosi soprattutto negli ultimi 25 metri. Abbiamo lavorato molto bene nelle traiettorie di passaggio, sugli uno-due. Li abbiamo rallentati, e poi abbiamo difeso bene anche sui cross. Nel secondo tempo hanno avuto il dominio del possesso e noi siamo stati pericolosi sulle ripartenze, è anche un momento non facile. Venivamo da tre partite con un punto, abbiamo perso con il Monza e giocare un match importante come stasera non è semplice. Abbiamo messo una buona base per poter ripartire in campionato". Infine uno sguardo al prossimo match di campionato: "Sarò uno scontro diretto con la Salernitana, noi abbiamo 23 punti e loro 21...".