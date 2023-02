Serie A, altra bomba: ecco come può cambiare la classifica

03 febbraio 2023 a

Non solo la Juve, giù colpita dai 15 punti di penalizzazione. Anche la Sampdoria rischia il baratro: la squadra di Dejan Stankovic si trova già in una situazione delicatissima di classifica, il club blucerchiato occupa la penultima posizione e la distanza dalla zona salvezza è addirittura distante nove punti. I blucerchiati rischiano di essere travolti anche dal secondo filone delle plusvalenze fittizie per aver concluso operazioni di mercato con la Juventus. Le sanzioni sono afflittive e, in caso di risultato finale nelle ultime tre posizioni della classifica, dovrà scontare una penalizzazione nella prossima stagione in Serie B.

Tutto nelle mani di Ferrero

Ma non è tutto, un’altra situazione rischia di compromettere definitivamente la stagione in corso. La famiglia Ferrero, socio di maggioranza del club, dovrà ricapitalizzare una cifra tra i 35 milioni e i 50 milioni per saldare gli stipendi dei tesserati relativi al quarto trimestre 2022, circa 11 milioni di euro. Si tratta di una vera corsa contro il tempo e il rischio della Sampdoria è di ritrovarsi con una penalizzazione in classifica nella stagione in corso, in grado di compromettere forse definitivamente la corsa verso l’obiettivo salvezza. In caso di ricapitalizzazione il club avrebbe i soldi per onorare gli impegni fino al termine della stagione. Tutto è nelle mani di Ferrero.