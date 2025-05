È ufficiale: il Brescia è in B. La Samp spera nel miracolo

Capitolo chiuso. Il Brescia è in serie C. La Federcalcio infatti ha reso noto che "il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato il Brescia con 8 punti di penalizzazione, 4 da scontare nella corrente stagione sportiva e altri 4 nella prima stagione sportiva utile a decorrere da quella 2025/2026. Sei mesi di inibizione per il presidente del club Massimo Cellino e per il consigliere delegato della società' Edoardo Cellino".

Una decisione che riscrive la classifica del campionato di Serie B. Il Brescia, infatti, con i 4 punti di penalizzazione da scontare nella "corrente stagione sportiva", passa da quota 43 a 39, retrocedendo direttamente in Serie C (Cosenza e Cittadella le altre due a scendere di categoria), mentre la Sampdoria passa dal terzultimo al quartultimo posto e potrà' giocare lo spareggio salvezza contro la Salernitana. Salvo, invece, il Frosinone. Il Brescia e' stato deferito "a seguito di segnalazioni della Covisoc per una serie di violazioni di natura amministrativa". Il Tfn ha sanzionato anche il Trapani con 8 punti di penalizzazione da scontare nella prima stagione sportiva utile a decorrere da quella 2025/2026. Le due società - con i rispettivi legali rappresentanti e dirigenti - erano state deferite a seguito di segnalazioni della Co.Vi.So.C. per una serie di violazioni di natura amministrativa.