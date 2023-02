Simone Inzaghi sfotte il Milan? "Non mi aspetto che..."

04 febbraio 2023 a

a

a

Sale la febbre per il derby di Milano, anche se Milan e Inter ci arrivamo molto ammaccate. Soprattutto i rossoneri, nel bel mezzo di un periodo da incubo. Insomma, altro che "sfida-scudetto", come lo scorso anno: sarà la stracittadina dei rimpianti e, per una delle due squadre, potrebbe trasformarsi in un pestifero colpo di grazia.

E alla vigilia della partita è tempo di conferenze stampa, alle quali non si è certo sottratto il mister dell'Inter, Simone Inzaghi, che tra l'altro è pronto a rischierare in campo Milan Skriniar, dopo tutto quel che è accaduto nelle ultime settimane, la rottura e il mancato trasferimento al Paris Saint-Germain.

E parlando del Milan, Inzaghi si è prodotto in una frase che stupito: "Il derby? Sono gare che vivono di singoli episodi. Non mi aspetto comunque un Milan sottotono, anzi vorrà fare un grandissimo derby e li rispetto molto. Sono in un momento non positivo, ma sono Campioni d'Italia e negli ottavi di Champions. Hanno qualità e dovremo metterne anche noi, oltre a determinazione e attenzione". Insomma, Inzaghi non si aspetta un Milan sottotono, anche se i rossoneri, ad ora, metaforicamente e sportivamente parlando sono sotto terra.

"Dobbiamo abituarci": Skriniar? La frase (tombale) di Marotta scuote l'Inter

E ancora: "Il derby è una partita sentitissima da tutti noi. Serviranno testa e cuore. Ci arriviamo pronti a dare tutto sul campo e contenti della qualificazione alla semifinale di Coppa Italia a cui penseremo ad aprile. La Supercoppa? Nelle Coppe abbiamo vinto due trofei importanti, mentre in Serie A ci sono state delle delusioni. Ci vuole concentrazione ed equilibrio perché ci sono tante energie mentali spese", ha concluso Simone Inzaghi.