Lecce, tre punti d'oro. Ma la Cremonese sprofonda: è quasi B?

Vittoria fondamentale in chiave salvezza per il Lecce, che passa 2-0 sul campo della Cremonese nella gara che ha aperto la 21/a giornata di Serie A. Baschirotto ha sbloccato il risultato al 13' della ripresa, Strefezza ha raddoppiato al 24'. I pugliesi salgono così a quota 23 punti, momentaneamente a +10 sull'Hellas Verona, mentre la squadra di Ballardini - reduce dell'impresa in Coppa Italia contro la Roma - resta all'ultimo posto con 8 punti.