Torino batte Udinese 1-0. Gol di Karamoh e sorpasso

05 febbraio 2023 a

a

a

Un gol di Karamoh nei primi minuti della ripresa basta al Torino per battere l’Udinese nello scontro diretto di medio-alta classifica, valevole per la 21 giornata di Serie A. 1-0 il risultato finale dell’Olimpico Grande Torino, che permette alla squadra di Juric, al terzo risultato utile di fila, di salire a 30 punti in classifica scavalcando proprio i bianconeri di Sottil, costretti a restare fermi a quota 29.

Napoli, è dittatura-scudetto: Spezia spazzato via, non ci sono rivali

Nella prima frazione di gioco non succede praticamente nulla: il match è ritmato e le due squadre fanno girare la palla con intensità, ma non arrivano mai alla conclusione in maniera pericolosa. Giusto a ridosso dell’intervallo i granata si fanno vedere con una girata volante di Karamoh su cross di Ola Aina, respinta molto bene da un attento Silvestri.

Osimhen abbatte una tifosa con una pallonata? E poi... cose mai viste | Video

Ad inizio ripresa, con un’azione quasi in fotocopia e con gli stessi interpreti, il Torino la sblocca: Aina ripropone al centro, Karamoh anticipa il portiere e mette dentro l’1-0, convalidato dal Var dopo una segnalazione di fuorigioco. L’ Udinese non ci sta e prova ad imbastire una reazione, spaventando Milinkovic con una botta da lontano di Walace, respinta con i pugni dal portiere serbo. Sottil inserisce anche il nuovo acquisto Thauvin per cercare di mischiare le carte in tavola, ma la retroguardia granata concede pochissimi spazi. Nel finale in bianconeri continuano comunque a caricare a testa bassa arrivando alla conclusione con Ebosele, deviata in corner da un avversario, mentre dall’altra parte Silvestri è provvidenziale in uscita nell’anticipare Adopo.