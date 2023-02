Cristiano Ronaldo, schiaffo dal compagno: di squadra: "La sua presenza..."

07 febbraio 2023 a

a

a

"Fai la domanda a lui, ha giocato con me". Risponde così a sorpresa Mesut Ozil a un tifoso, che gli ha chiesto come è stato aver giocato al fianco di Cristiano Ronaldo nel Real Madrid. E la replica ha naturalmente lasciato di stucco il tifoso, che si sarebbe aspettato parole tipo “Un grande onore”. Cristiano Ronaldo, nel bene e nel male, continua a far parlare di sé. Il portoghese, che intanto ha trovato il primo gol ufficiale con la maglia dell'Al Nass su rigore al 93’, evitando la sconfitta contro l'Al-Fateh, è diventato il protagonista di un video virale sui social legato ad un suo ex compagno di squadra ai tempi del Real Madrid.

Cristiano Ronaldo sconcertante, l'errore mostruoso: deriso in telecronaca | Video

Luiz Gustavo su CR7: "La sua presenza complica il nostro lavoro”

Oltre alle parole di Ozil, oggi giocatore dell'İstanbul Başakşehir, ci sono arrivate anche quelle del compagno di squadra di Ronaldo nell’Al Nassr, Luiz Gustavo: "La presenza in campo di Cristiano complica decisamente il nostro lavoro — le parole dell’ex giocatore del Bayern Monaco e dell’Olympique Marsiglia nel corso di un'intervista con RT Arabic — Il motivo è nel fatto che mantiene tutti gli avversari motivati, ogni squadra cerca di affrontare noi e lui nel miglior modo possibile".