Elena Fanchini, addio a 37 anni: era malata di tumore

08 febbraio 2023 a

a

a

Grave lutto per il mondo dello sci, si è spenta Elena Fanchini. L’ex sciatrice è venuta a mancare a 37 anni dopo una lunga lotta contro un tumore. Nata a Lovere (provincia di Bergamo) il 30 aprile 1985, la Fanchini era entrata in Nazionale nel 2003: in carriera ha vinto un argento mondiale in discesa libera a Bormio nel 2005 e ha conquistato due successi in Coppa del Mondo.

La sciatrice era stata colpita dal tumore per la prima volta nel 2017 ed era riuscita a guarire, ma la scorsa estate è arrivata una recidiva. Era la maggiore delle tre sorelle Fanchini (Nadia e Sabrina le altre due), tutte protagoniste della storia recente dello sci italiano. Recentemente Sofia Goggia aveva dedicato la sua vittoria in discesa libera a Cortina proprio alla Fanchini. “Eli è per te”, il messaggio della bergamasca. “Quel pettorale rosso mi ha regalato un sorriso”, la risposta della Fanchini.