Emre Can, il gollonzo dell'anno: il video che diventa virale

09 febbraio 2023 a

a

a

Emre Can marcatore di uno dei due gol che permette al Borussia Dortmund di passare contro il Bochum per 2-1 nei quarti di finale di Coppa di Germania. Basta il gol del turco ex Juve: una rete da centrocampo che arriva alla fine di una sequela di errori incredibili con un tiro che di certo non verrà ricordato per la grande capacità balistica del centrocampista tedesco. Il tutto succede all'ultimo minuto del primo tempo quando il portiere del Bochum Riemann esce dalla propria area di rigore vicino alla linea della rimessa laterale per anticipare un calciatore del Borussia Dortmund servito in profondità.

Calhanoglu sfregia i tifosi del Milan: il gesto esplosivo in campo | Guarda

Come è andata con il gol di Emre Can

Il rinvio è pessimo e finisce sui piedi di Emre Can che sbaglia il primo controllo e sul rimbalzo in precario equilibrio va alla conclusione cercando di trovare la porta sguarnita. Il tiro non è per nulla potente, tant'è che il pallone calciato dal 29enne effettua il primo rimbalzo sul terreno di gioco almeno dieci metri fuori dall'area di rigore dei padroni di casa. Sulla traiettoria c'è il difensore del Bochum Ordets che sembra poter facilmente intervenire per frenare la corsa della palla ma viene ingannato dal rimbalzo con il suo intervento acrobatico che va a vuoto. A quel punto infatti il pallone continua a rotolare lentamente verso la porta sguarnita. La velocità ridotta con cui viaggia la sfera sembra offrire un'altra chance al Bochum con il portiere Reiman che rientrando di corsa tra i pali sembra poter raggiungerla prima che questa oltrepassi la linea.