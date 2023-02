Milan, Calhanoglu sfregia i tifosi rossoneri: un gesto durissimo

06 febbraio 2023 a

Il Milan è sempre di più in crisi profonda. La sconfitta nel derby ha aperto ufficialmente una profonda riflessione tra le mura rossonere. Una riflessione che potrebbe portare la società a fare scelte drastiche anche sulla panchina di Stefano Pioli. E di fatto la sconfitta nel derby con l'Inter porta la firma del tecnico rossonero che ha completamente ribaltato il modulo ed è finito, a fine gara, sul banco degli imputati. Anche Arrigo Sacchi in un'intervista alla Gazzetta dello Sport ha parlato di "anni di lavoro cancellati" dopo la decisione di cambiare l'assetto della difesa.

Inter-Milan, decisivo il gol di Lautaro: è crisi rossonera

Ma a far discutere parecchio è stato anche il gesto di Calhanoglu che dopo il gol di Lautaro propiziato proprio da un gol del turco ha fatto un gesto verso la curva del Milan zittendola. Una risposta anche agli insulti che aveva ricevuto prima di quel calcio d'angolo. I tifosi rossoneri infatti non hanno certo dimenticato il tradimento del turco che di fatto ha abbandonato il Milan per passare sull'altra sponda del Naviglio. E così ad ogni incontro tra Inter e Milan la tensione sale alle stelle.

Pioli ha perso il Milan: in 90' smentisce il lavoro di 2 anni

E Calhanoglu solo qualche settimana fa aveva tuonato: "Per me è stato pesante vedere cose che non mi aspettavo, ma il karma ti fa tornare indietro tutto". Una frase fortissima sganciata dopo la vittoria in Supercoppa. Ieri sera è andato in scena l'ultimo round di questa lite infinita tra il giocatore e i tifosi del Milan.