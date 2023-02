Fiorentina a valanga in trasferta: Braga liquidato 4-0

16 febbraio 2023 a

La Fiorentina travolge 4-0 in trasferta il Braga nell'andata del playoff di Europa Conference League. Jovic sblocca il risultato di testa al 46' del primo tempo; nella ripresa - dopo l'espulsione al 10' di Tormena - i viola dilagano con le reti ancora di Jovic, al 15', e Cabral, autore di una doppietta al 34' e al 46'. La partita di ritorno al 'Franchi' è in programma tra una settimana, giovedì 23 febbraio.

Nella serata di Braga la Fiorentina ritrova i gol dei suoi attaccanti. E ipoteca con un poker da sogno la qualificazione agli ottavi di finale di Conference League. Le doppiette di Jovic e Cabral mettono le ali ai viola, che dimenticano in novanta minuti le recenti difficoltà in campionato con un successo di forza che rende quasi una formalità la partita di ritorno prevista tra una settimana al 'Franchi'. I toscani, apparsi da subito più in palla dell'avversario, terza forza del campionato portoghese, hanno sbloccato il risultato nel recupero del primo tempo con una zuccata di Jovic, per poi dilagare nella ripresa forti della superiorità numerica per l'espulsione di Tormena.