Juventus, i tifosi del Nantes gelano lo stadio: "Che fine farete"

“Serie B, Serie B, Serie B, Serie B”. Urlano così i tifosi del Nantes, provocando, durante la partita di Europa League dello Stadium contro la Juventus. Il tutto con pieno riferimento alle vicende extra campo del club bianconero. Lo scorso mese, infatti, la Juventus è stata penalizzata di 15 punti dalla Corte d'Appello della Federcalcio in merito al caso delle plusvalenze fittizie, riaperto con accoglimento dell'istanza di revocazione da parte del tribunale di secondo grado guidato da Mario Luigi Torsello. Dopo oltre quattro ore di Camera di consiglio, la Corte non solo ha accolto la richiesta di rimettere sul banco degli imputati il club bianconero, ma ha anche aumentato le pene che aveva chiesto il capo della procura Giuseppe Chinè (aveva chiesto 9 punti di penalizzazione).

Juve, la battaglia fuori dal campo

Una vicenda che non si è ancora conclusa, visto che bisogna attendere l'esito del ricorso al Collegio di Garanzia del Coni che potrebbe confermare la decisione della Corte o rispedirla al mittente. L’inchiesta Prisma continua a tenere banco e la Juventus deve ora affrontare un altro capitolo legale: la manovra stipendi. I bianconeri possono incorrere in altre sanzioni e con essi anche i giocatori coinvolti. Che cos'è la manovra stipendi di cui tanti si parla in merito all'inchiesta Prisma? Poco dopo lo scoppio dell'emergenza Covid, la Juventus stipulò di fatto accordi privati con i calciatori e annunciò che i giocatori avrebbero rinunciato a quattro mensilità, risparmiando quindi ben 90 milioni di euro. Qualcosa, però, non quadrava e dagli interrogatori con alcuni giocatori è emerso un quadro diverso: il club bianconero non avrebbe pagato solamente una di queste quattro mensilità, mentre le altre tre le avrebbe fatte pervenire ai calciatori tramite bonus e integrazioni.

Intanto giovedì la Juve è uscita dalla sfida con un pari immeritato, dato il numero di occasioni creato dai giocatori della Vecchia Signora. Fa discutere il rigore non assegnato nel finale dall’arbitro Pinheiro, che ha fatto infuriare Massimiliano Allegri. Il passaggio è apertissimo e si deciderà al ritorno in Francia, con la sfida in programma giovedì prossimo alle 18.45. In campionato, questo weekend, invece, i bianconeri se la vedranno domenica a La Spezia (ore 18) contro la squadra dell’uscente allenatore Luca Gotti (con Leonardo Semplici in pole per sostituirlo).