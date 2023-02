Gigio Donnarumma, Tudor impazzito: raptus dopo lo "schiaffo" al portiere

20 febbraio 2023 a

Un’aria di festa, quella che si respira a Marsiglia. Il club di Igor Tudor è ora secondo in classifica dietro al Psg. E il successo proprio su Mbappè e compagni agli ottavi di Coppa di Francia ha lasciato il segno e con lo scontro diretto al Vélodrome domenica 26 febbraio in Ligue 1, tutto l'ambiente si è oltremodo surriscaldato. A tal punto che la reazione del tecnico ex Udinese in panchina, al momento della vittoria sul Tolosa, è diventata l'emblema di come si sta vivendo il momento a Marsiglia. Dopo essere stato rapidamente infilato da un gol di Thijs Dallinga al 2° minuto di gioco, il Marsiglia è riuscito a ribaltare la partita segnando tre gol nel secondo tempo, grazie a Chancel Mbemba, Cengiz Ünder e Nuno Tavares, sufficienti per ottenere un prezioso successo sul campo rivale.



Tudor, che esultanza da pazzi!

Per l’Olympique è la sesta vittoria consecutiva in trasferta, che permette all'OM di mantenere il secondo posto in classifica, alle spalle del Psg. Tudor ha seguito gli ultimi istanti del match entrando sul terreno di gioco in piena trance agonistica: al fischio finale prima ha urlato di gioia, stringendo i pugni per scaricare tutta la tensione cumulata in una gara al altissima emotività. La telecamera di Prime Video, dedicata alla panchina del Marsiglia, inquadra il tecnico poi girarsi verso la propria panchina afferrando e strattonando violentemente Giuseppe Maiuri, uno dei suoi assistenti. Tudor, in preda ad un raptus di sana esultanza, ha scosso più volte il videoanalista, continuando a gridare per festeggiare il successo della sua squadra contagiando ben presto tutti gli altri membri dello staff, unendosi ad un collettivo abbraccio.