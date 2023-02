Dybala interrogato trema: "Quei 3 milioni?", quanti mesi di squalifica rischia

22 febbraio 2023 a

Paulo Dybala rischia una squalifica importante a causa della manovra stipendi della Juventus. Ovviamente questa situazione non riguarda soltanto lui, ma tutti i calciatori bianconeri coinvolti in questa vicenda. Il regolamento prevede la squalifica di almeno un mese per i tesserati che sono coinvolti nell’illecito: ciò significa che per Dybala e tutti gli altri protagonisti sia nella prima che nella seconda manovra stipendi la squalifica potrebbe essere doppia, ovvero di almeno due mesi.

Stando a quanto svelato da La Repubblica, nelle scorse ore la guardia di finanza ha interrogato il calciatore argentino per circa due ore: Dybala è considerato persona informata sui fatti per questioni inerenti alla cosiddetta inchiesta Prisma, che la procura di Torino sta portando avanti per fare chiarezza sui presunti illeciti commessi dalla Juventus negli ultimi anni. Sempre secondo La Repubblica, l’interrogatorio di Dybala è stato incentrato soprattutto sui 3 milioni di euro che non è chiaro se siano stati pagati o meno dal club e a quale titolo.

A seconda della piega che prenderà l’inchiesta, anche i calciatori hanno molto da temere. L’articolo 31 del Codice di giustizia sportiva vieta ai club di pattuire compensi in violazione delle norme federali e ai calciatori di accordarsi per riceverne: qualora fosse confermato ciò, la pena non sarebbe inferiore ad un mese di squalifica per Dybala e compagni.