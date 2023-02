Dzeko insulta Onana, "stai zitto e vai...": Inter sempre più a pezzi

23 febbraio 2023 a

Ok la vittoria per 1-0 contro il Porto nell’andata degli ottavi di Champions League, ma in casa Inter il nervosismo tra compagni ancora non si è placato. Dopo la lite tra Romelu Lukaku e Nicolò Barella nella penultima sfida di campionato al Marassi contro la Samp (0-0), le telecamere hanno immortalato questo mercoledì un infuriato Onana nei confronti di Edin Dzeko.

Il battibecco è andato di scena intorno al 40’, dopo un fallo fischiato ad un calciatore del Porto per un intervento deciso nei confronti di Bastoni. Ha rischiato grosso il difensore che si è lasciato strappare la sfera in una posizione molto pericolosa, anche se il suo avversario si è aiutato con il fallo. Uno spavento per la formazione di Inzaghi, con Acerbi che aveva salvato sulla linea nella prosecuzione dell'azione.

Onana-Dzeko, che scintille

Dopo lo scampato pericolo Onana si è lamentato con l'arbitro, probabilmente per il fischio arrivato un po' in ritardo. Una situazione che però non è andata giù a Edin Dzeko che si è avvicinato alla metà campo e a gran voce ha urlato qualcosa al suo portiere. L'ex Roma, stando a quanto riportato dagli inviati di Amazon, gli avrebbe ribadito per ben tre volte in maniera molto decisa: "Stai zitto, vai in porta".

Possibile anche che Dzeko non abbia gradito il tentativo del suo compagno di impostare dal basso piuttosto che lanciare lungo. Una frase che ha fatto infuriare il classe 1996 arrivato dall'Ajax, che non è rimasto fermo a sentire, ma ha perso le staffe. Gesti plateali e dito davanti alla bocca, a zittire a sua volta Dzeko in un confronto a distanza molto duro. A quel punto è arrivato Calhanoglu che ha provato a fare da paciere avvicinandosi al suo portiere nel tentativo di tranquillizzarlo. Il giocatore turco ha addirittura messo una mano davanti alla bocca di Onana per cercare di “censurarlo".