Gigio Donnarumma, Ielpo rivela: "Non è migliorato"

Mario Ielpo è stato portiere di Cagliari e Milan tra la fine degli anni ’80 e l’inizio di quelli ’90. Intervistato da Calciomercato.it, ha fatto il punto su tutti gli estremi difensori italiani più importanti in questo momento. A partire ovviamente da Gianluigi Donnarumma, titolare di Psg e Nazionale: “Ci ha abituato a delle papere ma fa anche dei miracoli”, ha esordito Ielpo.

“È un portiere con doti di copertura della porta e parate miracolose - ha proseguito - ma è un po’ macchinoso nei movimenti e nell’andare giù per terra. E’ migliorato rispetto all’avventura in rossonero? Sicuramente no, l’anno scorso tutto quell’alternarsi non lo ha aiutato. Ora pare aver preso una certa stabilità ma è difficile giocare nel Psg. Lì è l‘ultimo chiodo del carro. Se pari nemmeno se ne accorgono ma se sbagli chiaramente sì. La scelta che ha fatto è incomprensibile. Un conto è andare al Liverpool, ma nel campionato campionato francese…”.

Secondo Ielpo, il portiere del Psg potrebbe presto incontrare della seria concorrenza in Nazionale: “Vicario e Carnesscchi sono molto forti, belli da vedere, per me è difficile da scegliere chi sia il migliore tra i due. Forse se continua così però, è Meret quello che può avvicinarsi a Donnarumma. Se acquista tranquillità e sicurezza può diventare un campione, è davvero un ottimo portiere. A me piace molto“.