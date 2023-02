Allegri, Di Maria e il gesto in panchina: umiliato pubblicamente

25 febbraio 2023 a

Non perde occasione per criticare Max Allegri, il suo nemico numero uno nel calcio italiano. Antonio Cassano colpisce ancora e nel classico appuntamento sulla BoboTv dell'amico Vieri, su Twitch, l'ex attaccante di Bari, Roma, Samp, Milan, Inter e Parma (con fugace, iconica apparizione pure al Real Madrid) commenta il prodigio di Angel Di Maria in Europa League per affondare ancora una volta il mister della Juventus.

L'argentino ha trascinato i bianconeri con una tripletta in casa del Nantes in Europa League. Il primo gol in particolare ha fatto alzare tutti in piedi: sinistro a giro dal limite di prima intenzione e palla all'incrocio. Allegri, in panchina, agita la mano come a dire "che roba", con fatta estasiata e stupita. E qui Cassano perde il controllo.



"Dopo il gol di Di Maria, Allegri lo riprendono e fa... (imita il gesto di Allegri, ndr) ma lo ha mai visto giocare Di Maria? Ti stupisci di cosa, fa queste cose da 16 anni. Lo ha portato lui a casa. Metti Di Maria dalla parte del Nantes e la Juve va a casa". L'impatto del mister, insomma, sarebbe nullo se non addirittura dannoso. "In Europa è un altro calcio. Di Maria è un plus, e non giochi sempre con il Nantes. Altre squadre tendono ad attaccarti. Non penso che ti lasceranno sempre spazi. Non posso pensare che Di Maria in una squadra senza idee possa arrivare in fondo. Farà tantissima fatica con il Friburgo che non è il Nantes. Vlahovic sta facendo grande fatica, lui con quello che fa l'allenatore non c'entra niente. Da quando è alla Juve non ha fatto più di 15 gol. A Spezia hanno avuto qualcosa da dire, lui sbraccia e si rompe i cog***i. Se giochi contro una squadra seria. Basterà? Io dico di no. Se la Juve è quella dell'andata e dei primi minuti con il Nantes. La Juve gioca nella sua area".