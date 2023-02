Cristiano Ronaldo, scandalo-hot: "Lo abbiamo fatto, c'è il video"

27 febbraio 2023 a

"Ho anche un video, ma non posso caricarlo per la privacy e siamo senza vestiti": la modella cilena Daniella Chávez ha confermato su Twitter di aver avuto rapporti sessuali con Cristiano Ronaldo nel 2015, quindi un anno prima che il campione portoghese si fidanzasse con Georgina Rodriguez, la sua attuale compagna. A tal proposito ha aggiunto: "L'ho sempre negato, ho inventato tante cose per uscirne, ma non ce la faccio più".

L'influencer e modella, ora una delle regine della nota piattaforma Onlyfans, ha spiegato: "Se qualcuno fa sesso con un'altra persona che non è il suo partner, ma è una persona libera nella mente e nel corpo senza dare spiegazioni, è infedeltà? Quindi con Cristiano siamo stati infedeli? Era solo sesso e con il mio permesso! Esiste anche il sesso libero”. All’epoca, infatti, Ronaldo faceva coppia fissa con la modella russa Irina Shayk. In ogni caso, nessuna dichiarazione, almeno per il momento, è stata rilasciata da Ronaldo.

Riponendo alla domanda di un utente su Twitter, poi, la Chavez ha fatto sorgere dei sospetti su un altro calciatore. In particolare, ha rivelato che ci sono state delle ragazze che sono state con “un numero 10 famosissimo dell’Argentina“. Che sia Leo Messi?