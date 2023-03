Juventus, colpo grosso: vince al Tar, cosa cambia sulla penalizzazione

08 marzo 2023 a

La Juventus potrebbe ribaltare tutto. Annullare il processo plusvalenze e ripristinare i 15 punti tolti in classifica. Infatti un verdetto del Tar garantisce alla società bianconera l'accesso alla famosa "carta segreta" tra Procura federale e Covisoc che potrebbe portare, secondo i legali, all'annullamento del prcedimento per decorrenza dei termini. Il pronunciamento del Tar del Lazio ha accolto di fatto il ricorso di Federico Cherubini e Fabio Paratici, obbligando la Covisoc e la Procura della Figc a consegnare alle difese la nota numero 10940 del 14 aprile 2021 entro sette giorni. Nella nota in questione, la Covisoc chiese alla Procura Federale alcune interpretazioni relative al caso plusvalenze.

La Covisoc segnalò alla Procura alcune "fattispecie per le quali non è agevole apprezzare quali siano i criteri a cui si sono attenuti i contraenti allo scopo di pattuire il relativo prezzo". La carta segreta potrebbe rappresentare un assist pesantissimo a favore della difesa, che indica nel 21 aprile 2021 la data di "instaurazione del procedimento". E la data in questo caso è tutto. Se passasse la linea della Juve tutti gli atti acquisiti dopo il 14 luglio 2021 sarebbero inutilizzabili. Per la Figc, come ricorda Repubblica, l'atto in questione sarebbe precedente all'apertura del provvedimento. Ed è proprio su questo punto che si gioca tutto la Juve contro la penalizzazione.