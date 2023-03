Gianluca Vialli, il tormento di Roberto Mancini: quella data che fa male

08 marzo 2023 a

Il 23 marzo sarà la prima volta in cui Roberto Mancini dovrà fare a meno di Gianluca Vialli per un incontro della Nazionale italiana. Gli azzurri torneranno in campo allo stadio Maradona di Napoli per affrontare l’Inghilterra in una partita valida per il girone di qualificazione a Euro 2024. In tale occasione è stato deciso di rendere omaggio a Vialli con una maglia speciale a lui dedicata.

“Saranno giorni difficili - ha dichiarato Mancini, che non nasconde la sua emozione - il vuoto grande che sento ogni giorno lo sentiremo più forte. Tutto quello che Vialli ha lasciato deve esserci utile per il presente e per il futuro”. La sua morte è stato un duro colpo per Mancini, per le persone a lui care e più in generale per tutto il mondo del calcio, che ormai lo conosceva e lo amava incondizionatamente. Tra l’altro è più vivo che mai il ricordo di quel commovente abbraccio tra Mancini e Vialli in occasione della vittoria di Euro 2020.

Di fronte c’erano proprio gli inglesi, battuti ai calci di rigore grazie alle super parate di Gigio Donnarumma. L’abbraccio e le lacrime versate dal ct e dal suo amico fraterno rientrano tra i momenti più belli e indimenticabili di quella spedizione azzurra. Adesso la Nazionale deve rimettersi in cammino, dopo la batosta della mancata partecipazione al Mondiale in Qatar: prima tappa con l’Inghilterra il 23 marzo, seconda con Malta il 26.