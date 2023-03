Piantedosi "uomo di m***": la vergogna in Bayern-Psg

09 marzo 2023 a

Brutale attacco al ministro degli Interni Matteo Piantedosi nel corso di Bayern Monaco-Psg, ritorno degli ottavi di Champions League (per la cronaca, vinto dai bavaresi). Sugli spalti dell'Allianz Arena, gli ultrà tedeschi hanno esposto uno striscione di insulti al titolare del Viminale e i simpatizzanti di sinistra italiani su Twitter esultano invocando le dimissioni di Piantedosi, sebbene le offese dei tifosi del Bayern c'entrino nulla con la strage di migranti di Cutro.

I sostenitori di casa hanno così scritto: "No to bans of fans Piantedosi uomo di mer***a", con l'insulto in italiano per renderlo immediatamente intellegibile anche oltre le Alpi. Traduzione della prima parte: "No ai divieti ai tifosi…". Il riferimento è al divieto di trasferta imposto dai tifosi di un altro club tedesco, l'Eintracht Francoforte, che giocherà a Napoli sempre in Champions (in Germania, gli azzurri hanno vinto 2-0 ipotecando il passaggio ai quarti). La battaglia contro il divieto di trasferta, ben nota anche negli stadi italiani, è internazionale e riguarda tutti i gruppi ultras organizzati, solidali l'un l'altro anche al netto delle rispettive, storiche rivalità.





In questo caso, i tifosi del Bayern hanno pensato bene di attaccare direttamente il ministro Piantedosi e il governo Meloni, trovando la sponda in rete anche dei commentatori cosiddetti "progressisti". Il Viminale ha valutato di dover bloccare il possibile esodo di tifosi dell'Eintracht per evitare che possa ripetersi quanto accaduto a Francoforte, con gli scontri tra le due tifoserie.