Juventus, Matera: "Il verdetto non sarà confermato", campionato ribaltato

09 marzo 2023 a

a

a

La Juventus potrebbe ribaltare, per davvero, la penalizzazione da 15 punti in classifica. I bianconeri come è noto hanno presentato il ricorso, ma soprattutto il verdetto del Tar di qualche giorno fa ha completamente riaperto la partita. E adesso i legali della Juve sono convinti che la penalizzazione non sarà confermata e di fatto la classifica di Serie A potrebbe cambiare volto rapidamente. A rivelare questo scenario è Pierluigi Matera, uno degli autori del Codice di Giustizia Sportiva, che su Tuttosport afferma: "Il verdetto del Tar, apre una crepa in un’impostazione che non può reggere per come è stata concepita. Più che il contenuto della nota in sé, che non è detto sia determinante, apre qualche dubbio il fatto che questa eccezione, portata avanti dagli incolpati fin dal primo giorno, sia stata respinta con ostinazione. E che la Corte d’appello federale abbia ritenuto il documento “irrilevante” pur senza conoscerne i contenuti. Questa pronuncia suggerisce come il quadro complessivo, a una prima verifica della giurisdizione amministrativa, mostri delle falle".

"Ha tutte le caratteristiche per farlo": Massimiliano Allegri stravolge la Juve?

Di fatto , secondo Matera, una parte di queste indagini che finora hanno condannato la Juve risulterebbe inutilizzabile: "Il Codice di Giustizia della Figc, in realtà, spiega che gli atti provenienti da procedimenti penali sono utilizzabili, ma non in questi termini. La Procura avrebbe potuto archiviare il precedente procedimento e poi aprirne uno nuovo: gli elementi sopraggiunti, così, sarebbero stati utilizzabili a prescindere. Si badi che la procedura è la garanzia del diritto, altrimenti si calpestano diritti come quello alla difesa e al giusto processo, la cui violazione è ampiamente lamentata dai legali bianconeri". Infine sgancia la bomba che potrebbe davvero riaprire tutto per i bianconeri e trasformare l'intera stagione: "Non vedo margini per una conferma, dovrà riformare e senza rinvio. Il rinvio, infatti, è previsto solo quando risultano necessari “ulteriori accertamenti di fatto”, ma ormai siamo al quarto grado di giudizio, o quando “le parti ne fanno concorde richiesta”. Non annullare, inoltre, lascerebbe aperta alla Juventus la strada del Tar: il club bianconero non potrebbe più demolire la penalizzazione, ma chiedere una tutela risarcitoria per cifre davvero importanti".