Inter, Moratti rivela: "Cambiasso allenatore, farebbe benissimo"

Acque agitate all'Inter in vista della sfida importantissima con il Porto di questa sera che vale l'accesso ai quarti di finale. Un match preceduto da violenti polemiche per i post e le vignette dei lusitani che offendono l'Italia. E in questa sfida Simone Inzaghi si gioca di fatto tutto. Le voci su una separazione tra i nerazzurri e il tecnico a fine stagione si fanno sempre più frequenti. E su Appiano Gentile si allunga l'ombra di Antonio Conte.



Ma come accade spesso in questi casi bisogna ascoltare anche il parere del padre nobile dell'Inter, il presidente che ha vinto tutto, Massimo Moratti: "Minestra riscaldata? Dipende da che minestra riscaldata è! Per Mourinho mi sembra valga sempre la pena. Conte? È stato bravo, bravissimo. è uno che si isola, si mette uno contro tutti. Mourinho lo faceva come società, Antonio come persona. Con questo atteggiamento ha portato a casa risultati importanti, di Conte ne parlo molto positivamente, non mi dispiace per niente. Cambiasso allenatore? Non sarebbe male se cominciasse a rischiare una carriera che lo vedrebbe bravissimo". Insomma Moratti ha le idee chiarissime per il futuro dell'Inter e di fatto adesso fa anche un nome nuovo per la panchina, quello di Cambiasso.