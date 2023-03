Mondiali di calcio stravolti: nuova formula dal 2026

14 marzo 2023 a

La Coppa del Mondo di calcio diventa extralarge dal 2026. Dopo l'approvazione del nuovo format da parte della FIFA, arrivato oggi, nel torneo che si giocherà in Centro-Nord America (Stati Uniti, Canada e Messico) tra 3 anni le gare della fase finale saranno ben 104, ben 40 in più rispetto all'ultima edizione in Qatar dove furono appena 64. Un aumento ancora superiore a quello atteso visto che con la prima ipotesi di format, che prevedeva 16 gironi da tre squadre, le gare sarebbero state 80.

La FIFA ha però deciso di garantire almeno tre partite a tutte le squadre che si qualificheranno all'evento e per questo ha istituito 12 gironi da quattro introducendo nel contempo un nuovo turno a eliminazione diretta, i sedicesimi, che porterà da sette a otto le gare necessarie per vincere il titolo. Queste le 16 sedi ufficiali: Toronto, Vancouver, Guadalajara, Città del Messico, Monterrey, Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphia, San Francisco e Seattle. La FIFA ha previsto entrate per 11 miliardi di dollari nel ciclo quadriennale che si chiuderà con il Mondiale 2026, quasi 4 miliardi in più rispetto a quanto incassato nello stesso arco temporale terminata con la Coppa del Mondo in Qatar. Il Consiglio FIFA ha annunciato che la finale della Coppa del Mondo 2026 si giocherà domenica 19 luglio 2026. Sulla base del nuovo calendario, il periodo di stop obbligatorio parte dal 25 maggio 2026, dopo l'ultima partita ufficiale per club il 24 maggio 2026 (le eccezioni possono applicarsi alle partite finali delle competizioni confederali per club fino al 30 maggio 2026 tramite approvazione della FIFA).

Un Mondiale per Club ogni quattro anni, ma anche uno annuale. Nel Consiglio odierno, la FIFA ha deciso che resterà l'attuale format con un'unica modifica: la squadra vincitrice della Champions League avrà accesso diretto alla finale. E questo si aggiungerà al nuovo format a 32 anni squadre che avrà cadenza quadriennale e partirà dal 2025. La FIFA, inoltre, ha ufficializzato il nuovo calendario per i match delle Nazionali dal 2025 al 2030. Marzo: nove giorni, due finestre per i match. Giugno: nove giorni, due finestre per i match (incluse le amichevoli in preparazione a eventuali fasi finali di tornei). Fine settembre/inizio ottobre: 16 giorni, quattro finestre per i match (da introdurre a partire dal 2026 con due finestre di nove giorni). Novembre: nove giorni, due finestre per i match.