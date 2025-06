Spalletti, lo sfogo: "Cosa mi manda in bestia"

"Quello che mi dà più fastidio è quando qualcuno mi fa capire: ‘Vengo in tuo soccorso perché da solo non ce la fai'. Questo mi manda in bestia, proprio per carattere, per l'età, per quello che ho vissuto": Luciano Spalletti, ct della Nazionale, lo ha detto in conferenza stampa dopo la sconfitta dell'Italia contro la Norvegia nelle qualificazioni ai Mondiali del 2026. L'allenatore, quindi, ha sottolineato che rifiuta qualsiasi tipo di supporto o compassione.

Quando gli hanno chiesto se si senta solo, lui ha risposto: "No, ma anche se fossi solo, sono il responsabile di questa cosa qui. Non c'è nessun altro responsabile, non c'è nessuna compassione da fare a nessuno". E ancora: "Sono passato da duemila situazioni e magari proprio per l'importanza che io gli avevo dato, venendo a lavorare e parlando in quella maniera di quello che era il poter vestire la tuta della nazionale, ci sono delle cose ancora più importanti che sono accadute nei club, che sono accadute durante una carriera di qualsiasi allenatore. Però poi una volta che si sceglie di indossarla, sei il responsabile".