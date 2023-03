Europa League, i sorteggi: Juve e Roma sorridono

17 marzo 2023 a

Saranno Juventus-Sporting Lisbona e Feyenoord-Roma gli accoppiamenti delle squadre italiane impegnate nei quarti di finale di Europa League. La Juve è nel tabellone di Manchester United-Siviglia, l'altro quarto di finale accoppiato a quello dei bianconeri; la Roma nella parte bassa del tabellone con Bayer Leverkusen-Union Saint Gilloise come altro quarto. In Conference League, invece, la Fiorentina unica italiana rimasta in corsa (Lazio eliminata dall'Az Alkmaar) se la vedrà ai quarti contro i polacchi del Lech Poznan.

Juve e Roma dunque se la vedranno solo in finale qualora il loro percorso fosse immacolato. E' andata sicuramente bene ai due allenatori Allegri e Mourinho, perché lo spauracchio era senza dubbio il Manchester United, capace di eliminare il Barcellona. Da non sottovalutare però i portoghesi dello Sporting, che hanno fatto fuori un po' a sorpresa l'Arsenal prima in Premier League ai rigori dopo aver pareggiato 1-1 dopo 120' a Londra con un gol da centrocampo di Pedro Gonçalves (che si candida già al trofeo Puskas come rete più bella dell'anno). Sembra invece più agibile lo scoglio olandese davanti ai giallorossi: pochi mesi fa proprio il Feyenoord era stato sconfitto nella finale di Conference League dagli uomini di Mou con un gol di Zaniolo.



A chiudere la buona giornata nell'urna delle italiane i sorteggi di Champions League: derby Milan-Napoli e Inter-Benfica ai quarti, con la certezza di aver evitato le quasi intoccabili Manchester City, Real Madrid e Bayern Monaco (oltre al Chelsea). Una italiana arriverà sicuramente in semifinale. E non era affatto scontato, a inizio stagione.