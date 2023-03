Lewis Hamilton, clamoroso addio dopo 7 anni: "Se le cose non funzionano..."

18 marzo 2023 a

a

a

Un addio clamoroso e sorprendente, per Lewis Hamilton: il campione della Mercedes, infatti, separa il suo percorso da quello di Angela Cullen, che per sette anni ha seguito come un ombra il pilota britannico, talvolta scatenando anche gossip giornalistico. La Cullen era la preparatrice del sette volte campione del mondo.

L'addio viene annunciato sui social, per la precisione su Instagram, proprio dalla Cullen: "Esattamente sette anni anni fa iniziavo la mia avventura al GP d’Australia - premette -. Oggi sono entusiasta di annunciare che sto per iniziare la mia prossima avventura. Sono grata di questo incredibile viaggio in F1 e grazie al team Mercedes, che è stata la mia famiglia negli ultimi sette anni. E Lewis Hamilton, tu sei il più grande di sempre. Stare al tuo fianco è stato un piacere e un onore, sono orgogliosa di te e quello che hai raggiunto. Sarò per sempre al tuo fianco", conclude un messaggio pieno di stima e amore.

Leclerc? "La sua rovina...": Ferrari, esplode una voce terrificante

Insomma, una separazione con tutta evidenza consensuale e che ha colto di sorpresa il paddock di Gedda, dove si sta svolgendo il Gran premio dell'Arabia Saudita. A commentare l'addio ecco Toto Wolff, tra i pochi che ne era al corrente: "Per noi non è stata una sorpresa, perché Hamilton stava cercando un cambiamento da un po’ - ha ammesso il boss Mercedes -. Angela ha fatto parte della famiglia per lungo tempo. Penso che in ogni team e in ogni gruppo se le cose non funzionano più, bisogna essere onesti al riguardo e apportare cambiamenti. Angela sarà sempre la mascotte della nostra squadra. È l’unica persona che ha una tonalità di voce più alta di quella di una vettura di Formula 1 in partenza", ha spiegato il team-principal della Mercedes.