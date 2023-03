Ibrahimovic, rivelazione clamorosa: "Bennacer è venuto da me in albergo. E..."

19 marzo 2023 a

Il gol su rigore segnato contro l'Udinese lo ha reso il più anziano marcatore nella storia della Serie A, ma la rete di Zlatan Ibrahimovic non è stata sufficiente ad evitare il tracollo al Milan, sconfitto dall'Udinese per 3-1 in una partita in cui i rossoneri hanno mostrato limiti preoccupanti.

Tant'è, Zlatan - 41 anni - nelle interviste post-partita, pur non nascondendo la delusione, è riuscito anche a scherzare. In primis sul nuovo record, "scippato" a Billy Costacurta: "Meglio che lo tenga lui questo record, io non lo voglio".

Ibra da record, ma il Milan crolla con l'Udinese: crisi riaperta

Dunque, un'altra rivelazione, tra il serio e il faceto, sul fatto che indossasse la fascia da capitano, che tecnicamente spettava a Ismael Bennacer. Ibra infatti ha rivelato di aver ricevuto una visita in camera d'albergo del compagno, a ridosso della partita: "C’è spazio ancora per le emozioni? Sì, secondo me c’è ancora spazio, poi Isma oggi è venuto in camera mia è mi ha detto voglio che tu sei capitano e gli ho detto va bene, ti tolgo questa pressione, così concentrati sulla partita", ha raccontato. Come se Zlatan, parole sue, avesse voluto togliere parte della pressione al compagno.