Cristiano Ronaldo "cede" il rigore? Ecco il video che lo smaschera

Cristiano Ronaldo ha fatto parlare di sé durante l'ultima partita con l'Al Nassr. Contro l'Abha il 38enne portoghese si è rivelato decisivo per il gol su punizione che ha permesso alla sua squadra di pareggiare e di avere la spinta per la rimonta, poi culminata nella vittoria finale. Ma il campione ha attirato su di sé l'attenzione anche per un altro motivo: si è reso protagonista di un gesto di grande generosità.

L'ex di Real Madrid, Juventus e Manchester United ha "ceduto" un rigore. Dopo il pareggio da lui conquistato, l'Al Nassr all'86' ha avuto la possibilità di ribaltare il risultato con un calcio di rigore. Ronaldo in un primo momento ha preso il pallone senza pensarci un istante. Poco dopo però ha deciso di fare un bel gesto, passando la palla a Talisca, cedendogli così il penalty. Il brasiliano non ha fallito e ha festeggiato il suo gol di vantaggio ringraziando il portoghese per la possibilità.

"Cristiano Ronaldo è un giocatore eccezionale e molto rispettato. Mi ha mostrato rispetto quando mi ha dato il calcio di rigore. Siamo una famiglia", ha commentato il brasiliano dopo la partita. Ma perché Ronaldo ha ceduto il rigore a Talisca? Sarebbero stati gli stessi calciatori avversari a suggerire al bomber di lasciare il tentativo al brasiliano. Talisca, tra l'altro, è in lizza per il premio di capocannoniere e scarpa d'oro.