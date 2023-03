Mbappè capitano della Francia? "Lascio subito": caos in spogliatoio

22 marzo 2023 a

Il nuovo capitano della Francia dopo l’addio alla Nazionale di Hugo Lloris è Kylian Mbappé, esaltato anche dal Premier francese Emmanuel Macron dopo la sconfitta di Doha contro l'Argentina di Leo Messi. Una scelta che però ha lasciato senza parole Antoine Griezmann, completamente spiazzato dalla decisione di Didier Deschamps. Secondo L’Equipe, nelle ore immediatamente successive alla decisione di affidare a Mbappé la fascia da capitano, Deschamps ha parlato prima con Griezmann, tra i veterani della Francia, per spiegargli le ragioni. Del discorso di Deschamps non si sa nulla, ma il quotidiano francese sottolinea in esclusiva lo stato d'animo che avrebbe palesato il giocatore e che sarebbe emerso proprio a seguito della comunicazione fatta dal c.t.: "Ha pensato di lasciare la Nazionale subito".

Griezmann distrutto, ma è tornato sui suoi passi

Uno sfogo di Griezmann che poi sarebbe ritornato sui suoi passi. Un pilastro della squadra dopo la prima convocazione da parte dello stesso Deschamps nel 2014. Il giocatore non ha mai saltato una partita in nazionale dal 13 giugno 2017 ed è arrivato a 74 partite consecutive, su un totale di 117. Il giocatore era certo di dover ereditare la fascia di capitano da Lloris, e di guidare la squadra fino all’Euro 2024 per poi passare a quel punto la fascia al giovane attaccante del Psg diventando inevitabilmente uno dei più grandi campioni del calcio moderno. L'ennesimo caos creatosi nella Francia che riguarda ancora una volta Deschamps e uno dei suoi attaccanti. Il giocatore a cena è stato anche festeggiato con una torta nel giorno del suo compleanno, ma il suo sguardo triste e privo di sorriso valeva più di qualsiasi parola.