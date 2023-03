Leo Messi appare sul maxi-schermo? Umiliato allo stadio

20 marzo 2023 a

a

a

La storia tra Leo Messi e il Psg è prossima alla conclusione? Quanto accaduto nel corso della partita con il Rennes sa già di addio, con il fuoriclasse argentino che è stato fischiato addirittura al momento della presentazione. Quando è apparsa la sua foto sugli schermi del Parc des Princes, dagli spalti sono piovuti parecchi fischi, che sicuramente non avranno fatto piacere a Messi, autore finora di 18 gol e 17 assist in 32 partite.

Fischi che sicuramente si spiegano con l’enorme delusione parigina per l’ennesimo fallimento in Champions League, con il Psg che è stato eliminato dal Bayern Monaco agli ottavi senza segnare neanche un gol. L’unico che è stato risparmiato dalla contestazione dei tifosi è stato Kylian Mbappè, che vanta sempre un trattamento differente dagli altri. Eppure a Messi si può imputare ben poco a livello di prestazioni, ma evidentemente i parigini si aspettavano un impatto più determinante nelle partite decisive.

"Era il nostro problema": la fucilata contro Leo Messi, Muller ad alzo zero

Tra l’altro il Psg ha perso 2-0 in casa contro il Rennes, facendo infuriare ancora di più i tifosi. Al triplice fischio dell’arbitro Messi ha preso da solo la via degli spogliatoi, mentre i compagni sono rimasti in campo e sono andati a salutare gli spettatori, chiedendo scusa per la brutta sconfitta. Il Psg vincerà comunque la Ligue 1, dove conserva sette lunghezze di vantaggio sul Marsiglia. Sono però aperti gli interrogativi sul futuro di Messi, che sembra sempre più lontano da Parigi.