Kylian Mbappè in Serie A? "Solo al Milan": la frase-choc

28 febbraio 2023 a

a

a

Kylian Mbappè al Milan? Probabilmente succederà in un’altra vita, ma in questa sembra francamente impossibile: sebbene il francese abbia ancora una carriera lunghissima davanti a sé, è improbabile che si possano mai creare le condizioni per un suo trasferimento in Italia, dove nessuna squadra sarebbe in grado di reggerne il peso economico. Basti pensare che al Psg al momento guadagna 72 milioni lordi di euro e la sua valutazione è attorno ai 200 milioni.

"Maignan, la droga dietro il lungo stop". Fango e rabbia, un terremoto nel Milan

È però bastata una frase pronunciata durante la serata del Fifa The Best Award per accendere la fantasia dei tifosi rossoneri, almeno per qualche ora. “Se venissi in Italia sarebbe al Milan”, ha dichiarato Mbappè in risposta a un tifoso che gli aveva chiesto di un possibile trasferimento per giocare in Serie A. D’altronde non è un segreto che il fuoriclasse francese abbia un debole per il Milan, che è pur sempre una delle squadre più titolate al mondo, oltre che più famose, avendo avuto tra le sue file fior fiori di campioni.

"Non hai mai vinto un c***o". E Gasperini reagisce: la rissa con il milanista al semaforo | Video

Tra l’altro Mbappè non ha mai negato un legame con il Milan, che nasce da molto lontano: quando era un bambino, ancora lontanissimo dal diventare un calciatore professionista, si divertiva a correre dietro a un pallone indossando la maglia rossonera di Robinho. Gli era stata regalata da una famiglia di vicini e da allora Kylian ha conservato un affetto per il Milan.