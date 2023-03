Retegui in Nazionale, "quando si ritirerà...". Un pesantissimo attacco

22 marzo 2023 a

a

a

Intervenuto alla Palermo Football Conference, il procuratore di Ciro Immobile, Marco Sommella, è tornato a prendere le parti dell’attaccante della Lazio, attualmente ancora fermo ai box per un problema muscolare che lo sta costringendo a saltare diversi match con i biancocelesti, non potendo neanche ritornare in Nazionale per i due match di qualificazione a Euro 2024 con Inghilterra e Malta, a vantaggio del giovane oriundo italoargentino Mateo Retegui. "L’unica cosa che ha sempre fatto Ciro sono i gol — ha detto l’agente — In Nazionale questo ragazzo è stato sempre bistrattato, a volte è stato attaccato ma ha sempre dato tutto”.

Lazio, chi è il tifoso con la maglia "Hitlerson": identificato, un clamoroso colpo di scena

L’agente di Immobile: “Di Ciro in molti si ricorderanno quando smetterà”

E si è sempre assunto le sue responsabilità: “A Palermo contro la Macedonia era capitano e ha sofferto tanto per una tragedia calcistica, arrivata dopo l’altra tragedia contro la Svezia a San Siro — ha aggiunto Sommella — Ma è innegabile che nessuno ha i suoi numeri: ha vinto l’europeo, una scarpa d’oro e quattro volte il titolo di capocannoniere. Gli dico spesso che si ricorderanno di lui quando smetterà”.

Gioia Lazio: Zaccagni punisce la Roma in 10 per un'ora

Retegui, l’Inter lo osserva

Secondo La Gazzetta dello Sport, intanto Retegui ha già attirato l’attenzione della Serie A. Come riporta la Rosea, l'Inter lo conosce bene e da tempo. Ma c'è di più: i dirigenti di viale della Liberazione hanno già avuto contatti con l'entourage del ragazzo per ottenere un corridoio preferenziale e convincerlo della bontà del progetto tecnico che c'è su di lui. In particolare l’attaccante del Boca Juniors, in prestito al Tigre dal febbraio 2022, potrebbe debuttare in azzurro già giovedì contro l'Inghilterra o magari nella successiva sfida con Malta.