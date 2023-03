Euro 2024, Italia ko: Retegui non basta, vince l'Inghilterra

23 marzo 2023 a

Il gol di Retegui non basta: la strada dell'Italia di Mancini verso Euro 2024 comincia malissimo con un ko in casa contro l'Inghilterra. I leoni britannici al Maradona vincono 2-1 e si prendono una piccolissima rivincita dopo la finale europea persa a Wemblei nel 2021. Quasi due anni dopo, sono due squadre profondamente diverse, con gli azzurri che devono ricominciare quasi da zero dopo il disastro della mancata qualificazione ai Mondiali in Quatar. Il volto del nuovo ciclo è quello appunto di Retegui, oriundo argentino bomber del Tigre e che non ha mai giocato neanche un minuto in una squadra italiana.



Gara a due facce, nel primo tempo dominata dagli inglesi, nella ripresa dagli azzurri. Le reti dell'Inghilterra portano la firma nel primo tempo di Rice in mischia e di Kane su rigore. Il bomber del Tottenham supera Rooney e diventa il miglior marcatore nella storia della nazionale inglese con 54 gol. La superiorità tecnica e fisica dei giocatori inglesi è apparsa netta nel primo tempo, con l'Italia incapace di opporre una efficace controffensiva. Nella ripresa con i cambi giusti è stata un'altra musica con gli inglesi che chiudono in dieci per il rosso a Shaw. Non basta però agli azzurri il gol al debutto di Retegui, il centravanti con bisnonno italiano, capocannoniere dell'ultimo campionato argentino con il Tigre e autore già di 6 reti in 8 gare nell'attuale torneo. La mossa azzardata di Mancini, forse un messaggio inviato al nostro movimento sulla penuria di talenti tra cui scegliere, alla fine paga solo in parte. Fatto sta che l'Inghilterra torna a fare risultato in Italia dopo oltre 60 anni, davanti a oltre 44mila spettatori.