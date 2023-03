Retegui, "qualche pezzo di m***a": la bomba sull'Italia di Mancini

25 marzo 2023 a

a

a

Molti hanno storto il naso di fronte a Mateo Retegui. Il 23enne bomber argentino del Tigre è stato convocato a sorpresa con l'Italia dal ct Mancini, riproponendo la polemica sugli "oriundi" che snaturerebbero il senso stesso della Nazionale. Una volta in campo, l'attaccante scuola Boca Juniors non ha convinto granché dal punto di vista tecnico e tattico nella partita persa dagli azzurri contro l'Inghilterra a Napoli, ma ha pur sempre segnato un gol al debutto nell'unica vera occasione capitatagli sui piedi, firmando l'unica rete italiana nella sconfitta per 1-2 al debutto (amarissimo) delle qualificazioni a Euro 2024. Il suo, insomma, il giocatore che a Mancini ricorda addirittura il primo Batistuta, l'avrebbe pure fatto. Ma tanti tifosi stanno continuando a criticarlo. E Antonio Cassano, per questo, ha perso la pazienza.

"Chi arriva in attacco". Milan, bomba di mercato: un nome da sogno

Commentando alla BoboTv su Twitch il momento nero della Nazionale, l'ex attaccante di Roma, Samp, Milan e Inter ha sottolineato: "Il mese dell'Europeo è stato magico, dimentichiamolo. Mancini sta facendo miracoli, devo fargli i complimenti per la briga che si è preso. L'Inghilterra a noi ci ha dato una rumba". "Tanti calciatori in mezzo al campo sono sopravvalutati. Barella continua a essere questo… fa 3-4 gol in Italia, corre ma si crede di essere Iniesta. Verratti male, Jorginho? È finito. Ieri Bellingham li ha presi tutti e tre e ci ha camminato sopra".

L'argentino Retegui in Nazionale? "Quando si ritira...": affondo clamoroso, caos azzurro

Sentenze più o meno definitive, quelle dell'ex FantAntonio: "Siamo scarsi… ma li avete visti, facciamo fatica a fare tre passaggi di fila. E in difesa hanno giocato Toloi e Acerbi ma non scherziamo dai".Il problema, insomma, non sarebbe solo l'attacco, peraltro sotto processo già ai tempi (che sembrano ormai lontanissimi) del clamoroso trionfo agli Europei 2021: "Immobile ha fatto più di 50 partite in nazionale e continua a fare schifo. Retegui è arrivato con umiltà, ha giocato e segnato… una partita e un gol, non parla nemmeno l'italiano. Ma che volevano da lui e c'è stato qualche pezzo di m***a che lo critica pure?".