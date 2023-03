Marc Marquez kamikaze? La reazione di Bagnaia: parole pesantissime

28 marzo 2023 a

La prima gara della stagione di MotoGp ha visto il trionfo di Pecco Bagnaia su Ducati: insomma, il campione del mondo riprende nel migliore dei modi. La Ducati, per inciso, sembra inarrestabile: quattro moto nei primi cinque posti, dominio interrotto soltanto da Maverick Vinales, sempre più a suo agio sull'Aprilia.

Ma la gara di Portimao, il Gp di Portogallo, è stato segnato e macchiato da quanto accaduto al terzo giro, la folle manovra di Marc Marquez, un incidente spaventoso in cui ha rovinato la gara di Jorge Martin e preso in pieno Miguel Olivera, portoghese e idolo di casa, che ha anche rimediato una frattura alla mano. Oliveira è stato già operato a Barcellona e non potrà gareggiare al prossimo Gp di Argentina.

Marquez per la manovra-kamikaze ha subito come penalità due "long lap" nella prossima gara, una punizione troppo soft, ma la Dorna è spagnola, proprio come Marquez. Quindi... a pensare male si fa peccato, ma sepsso ci si azzecca.

Il punto è che Marquez l'ha fatta grossa, anzi grossissima. Un qualcosa di davvero grave. E quanto fosse stato grave il comportamento di Marquez in pista lo evidenzia anche la reazione dei piloti che, al termine della gara, hanno rivisto lo schianto sullo schermo. In primis Vinales, sconvolto: "Guarda, guarda, incredibile. Madre di Dio!", ha urlato il pilota Aprilia. Presente anche Pecco Bagnaia, che ha accusato Marquez in modo duro: "Che sfiga! Sì ma... due giri di fila così. Dopo ha fatto lo stesso", ha fatto notare l'italiano. Già, perché Marquez aveva provato a fare quella robaccia anche un giro prima. No, così non può andare.