Mateo Retegui, "ecco dove va": indiscrezioni sulla Serie A

28 marzo 2023 a

a

a

Due gol nelle prime due partite d’esordio in Nazionale. Mateo Retegui fa già impazzire tanti tifosi italiani, svelando il suo talento. L’attaccante 23enne ha brillato sia con l’Inghilterra e che con il Malta. Oggi la valutazione è tra i 15 e i 20 milioni di euro, ma il prezzo potrebbe salire ancora. E l’Inter ora vorrebbe accelerare per portarlo a Milano dalla prossima stagione: "Il d.s. Piero Ausilio e il suo vice Dario Baccin lo seguono da almeno un anno — è scritto in un articolo de La Gazzetta dello Sport — La scoperta è stata facilitata dal fatto che nel Tigre gioca Colidio, che è di proprietà dell’Inter. Lo hanno visionato dal vivo anche in Argentina, hanno preso informazioni con la famiglia, conoscono anche le abitudini del ragazzo fuori dal campo. Il piano dell’Inter era chiaro: acquistare l’attaccante per fargli continuare la crescita in Italia".

Gazzetta: “L’Inter ha due carte da giocare, Zanetti e Lautaro”

L’idea, secondo la Gazzetta, “era quella di fargli prendere il posto di Correa, destinato alla cessione in estate. Il tutto, evidentemente, a un prezzo contenuto”. Quel prezzo contenuto non lo è però più: “E dunque va capito fino in fondo se il progetto nerazzurro è ancora attuale — è scritto ancora sulla Rosea — Di sicuro, il club di Steven Zhang può spendere due chiavi importanti: Javier Zanetti, il cui nome non può non toccare il sentimento di Retegui, come già accaduto cinque anni fa con Lautaro, e poi lo stesso Lautaro, di cui Retegui è un grande estimatore".

Mateo Retegui? E all'improvviso... ecco un attaccante: Biasin e "Il senso del gol"

Inter avanti, ma ci sono anche Milan, West Ham, Atletico e Eintracht

Secondo la Gazzetta, l’Inter è certamente la squadra italiana più avanti nei discorsi su Retegui. Ma non è l’unica. Mateo risponde all’identikit di calciatori che interessano al Milan. Su Mateo si stanno muovendo, senza neppure nascondersi, anche l’Atletico Madrid e l’Eintracht. Ma la grande rivale è la Premier League, dove il potere di spesa è in grado di mettere fuorigioco le italiane: il West Ham di Scamacca ha già chiesto informazioni".