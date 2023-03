Inter, André Onana si sfoga: "Meritiamo più rispetto"

30 marzo 2023 a

"Voglio vincere tutto". Dice così André Onana, portiere dell’Inter, in un’intervista a Mediaset. In vista dei prossimi impegni ad aprile, tra campionato, Coppa Italia e Champions League, il portiere dell'Inter non usa mezzi termini: "Bisogna giocare sempre senza paura — prosegue — Se c'è la paura è meglio non scendere in campo. Ci aspetta un mese difficile, ma ci alleniamo tutti i giorni per giocare partite come quelle contro la Juve e il Benfica. Bisogna allenarsi bene e sono convinto che se lavoreremo bene, sarà un mese ricco di soddisfazioni".

Onana sicuro: “Col Benfica per vincere. Clean Sheet in Champions? Brava la difesa”. Sul primo posto per clean sheet conquistati in Champions, Onana aggiunge: "Significa che la difesa sta facendo molto bene il suo lavoro — dice ancora il portiere — Tu puoi anche parare tanto, ma se poi non passi il gruppo non ha valore. Il clean sheet è un lavoro collettivo, dal mister all'attaccante a tutti quelli che stanno in panchina. Siamo tutti qui a difendere l'Inter e per me è un onore essere il portiere di questo club”. L’Inter intanto è attesa dal doppio confronto con il Benfica di Roger Schmidt, nei quarti di finale di Champions League. Fin qui il percorso in Europa ha regalato grandi soddisfazioni ai nerazzurri di Simone Inzaghi. Onana però chiede rispetto per un motivo: "Ci meritiamo più rispetto in Europa perché abbiamo mandato il Barcellona in Europa League e — conclude — eravamo in un girone complicato. Abbiamo dimostrato che siamo una squadra forte. Non importa quello che succederà col Benfica, ma noi andremo a giocare lì per vincere".