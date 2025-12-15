Genoa-Inter, De Rossi sbrocca: "Sono il veleno! Non me ne parlate più"

Daniele De Rossi ha commentato la recente sconfitta del Genoa contro l’Inter con la schiettezza che lo contraddistingue. Durante la conferenza stampa post-partita, un giornalista ha sollevato il tema delle critiche sui social, in particolare quelle rivolte al portiere Leali. La risposta dell’ex allenatore della Roma è stata immediata e dura: "Sono il veleno, a me non interessano. E non me parlate più". Il tecnico del Grifone ha voluto chiudere subito ogni discussione su un argomento che reputa tossico, sottolineando come l’attenzione debba rimanere sul campo e non sui messaggi online.

Il riferimento ai social e al ‘fuoco amico’ che colpisce i calciatori è stato inevitabile, ma De Rossi ha deciso di non concedere spazio alle polemiche. "Sui social? Ha sbagliato interlocutore", ha dichiarato, difendendo Leali: "Leali ha salvato su Pio Esposito, poi su Thuram — le parole di De Rossi — È uscito bene un paio di volte, ha giocato con i piedi con personalità. Come tutti gli altri, ha fatto cose buone e meno buone". Per lui, le opinioni online non hanno alcun valore: ciò che conta davvero sono i tifosi presenti allo stadio.