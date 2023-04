Charles Leclerc, "una mer***": lo sfogo dopo l'ultimo disastro Ferrari

01 aprile 2023 a

Piove sul bagnato in casa Ferrari, che nelle terze qualifiche dell’anno vede con il binocolo le prime posizioni. Max Verstappen ha ottenuto un’altra pole position, ma stavolta a fatica, perché insidiato dalle sorprendenti Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton, che si sono piazzate rispettivamente in seconda e terza posizione. La prima Rossa in griglia è quella di Carlos Sainz (quinto), mentre Charles Leclerc non ha nascosto delusione e rabbia per il settimo posto.

Rientrando ai box il pilota monegasco si è sfogato con l’ingegnere Xavi Marcos, colpevole di aver sbagliato la strategia: “Una Q3 di me***, senza giri di preparazione e la pioggia non è arrivata. Un grande ringraziamento a Carlos per la scia, ho preso un po’ di velocità ed è sempre bello”. Insomma, Leclerc si è sentito danneggiato dalla sua scuderia: mentre spingeva per fare il giro veloce, davanti a lui c’era proprio Sainz che riscaldava le gomme. “Dovremo capire cos’è successo con la squadra con Carlos nel primo settore”, ha commentato al termine delle prove ufficiali.

“Io dovevo spingere in quel giro - ha aggiunto - ma lui era davanti a me per tutto il tratto, quello è un po’ un peccato, anche se non posso dire che avrei fatto molto meglio”. Insomma, Leclerc è costretto a leccarsi le ferite (ancora una volta), con il Gran Premio d’Australia che si prospetta tutt’altro che positivo. Anche perché al momento la Ferrari non è in ritardo solo sulla Red Bull, ma anche sulla Mercedes.