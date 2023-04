Leclerc subito fuori in Australia, altro disastro: quanti dubbi in Ferrari

02 aprile 2023 a

Un altro disastro per Charles Leclerc nel Gp di Australia. Alla vigilia le vane speranze, "punto a vincere il titolo mondiale", quindi soltanto un quinto posto in qualifica. E ancor peggio in gara. Infatti al Gp di Australia, terza gara del Mondiale F1 2023, la gara del monegasco dura giusto una manciata di curve.

Fuori subito, Charles Leclerc: il ferrarista finisce nella ghiaia senza poi riuscire a ripartire dopo un contatto al posteriore con Lance Stroll, che lo ha impattato e messo fuori. Per i giudici si è trattato di un normale incidente di gara: non è stata necessaria neppure un'indagine. E, in effetti, il ferrarista sembra aver compiuto una manovra affrettata, insomma difficile dire che la colpa sia tutta di Stroll, nonostante i suoi numerosi precedenti.

E insomma, dopo tre gare Leclerc si trova con soli 6 punti in classifica generale: due ritiri su tre gare. Il morale sotto ai tacchi e un nervosismo montante, crescente, incontenibile: si pensi agli sfoghi dopo la qualifica di ieri. E si pensi anche a come ha cercato chiarimenti da parte di Carlos Sainz, il quale non gli aveva concesso la scia per il giro lanciato. In Ferrari, insomma, piove sul bagnato. E Leclerc sembra sempre più lontano dal progetto. A meno che gli aggiornamenti alla SF23 che arriveranno dopo la pausa di un mese possano, davvero, cambiare l'esito della monoposto e della stagione, così come si augurano a Maranello.