Gp Australia, Formula-delirio: vince Verstappen dopo 4 partenze. Disastro Ferrari

Max Verstappen vince anche il Gran Premio d'Australia, terzo appuntamento della stagione di Formula 1. Il pilota della Red Bull, dopo esser stato bruciato alla prima partenza dalle due Mercedes, domina come al solito grazie alla forza della sua monoposto e va a vincere poi in modo rocambolesco in un finale di gara con due bandiere rosse consecutive (tre totali, per quattro differenti partenze compresa la prima).

Si chiude dietro la Safety Car con Lewis Hamilton e Fernando Alonso a completare il podio, il terzo consecutivo per lo spagnolo dell'Aston Martin. Ancora notte fonda per la Ferrari: Carlos Sainz chiude addirittura 12 costretto a scontare una penalità di 5 secondi per il contatto con Alonso nel finale, mentre Charles Leclerc ha rimediato il secondo zero stagionale dopo un incidente con Stroll al via. Sfortunatissimo invece George Russell, ritirato nel corso nel 18 giro per problemi al motore della sua Mercedes, dopo esser stato leader nelle prime tornate grazie ad una super partenza. Chiude con un buon sesto posto Sergio Perez, che partiva addirittura dalla pit-lane con l'altra Red Bull. La partenza sorride alle due Mercedes, con Russell che si prende subito la prima posizione bruciando Verstappen, superato qualche tornata dopo anche da Hamilton. Sainz invece passa il connazionale Alonso, mentre appena dietro Leclerc prova subito a lanciare qualche segnale, ma un contatto con l'Aston Martin di Stroll lo mette immediatamente fuori dai giochi.

Nel corso dell'ottavo giro un incidente di Albon forza la bandiera rossa da parte della direzione gara: si erano appena fermati Russell e Sainz, in quel momento rispettivamente primo e quarto, che alla ripartenza si ritrovano sfortunatamente settimo ed undicesimo in griglia. Hamilton diventa quindi il nuovo leader, ma alla ripartenza la sua Mercedes viene letteralmente sverniciata dalla Red Bull del campione del mondo in carica. Sainz è bravo invece a ricostruire la propria gara risalendo velocemente la classifica fino al quarto posto, ottenuto con un gran sorpasso ai danni di Gasly. Nel finale sembra ormai tutto scritto, ma a cinque giri dalla fine Magnussen perde la gomma posteriore destra e la direzione gara opta per un'altra bandiera rossa riaprendo incredibilmente il discorso a pochi chilometri dalla bandiera a scacchi. L'ennesima ripartenza e' un disastro, Sainz sperona Alonso rimediando una penalita' beffa di 5 secondi, le Alpine vengono a contatto tra loro e si mettono fuori causa, succede un caos totale e viene esposta ancora una volta una bandiera rossa. A questo punto manca un solo giro, viene ristabilita la classifica precedente e dietro la Safety Car si chiude un Gran Premio infinito e pieno di colpi di scena. Vince Verstappen davanti ad Hamilton ed Alonso.