Serie A, un pari tra Sassuolo e Torino

Il Torino mantiene intatte le speranze di un piazzamento in Europa. I granata di Juric strappano un pari al Sassuolo e di fatto sono a sei punti dalla Juventus e vicinissimi ai 40 punti. Ad aprire il match è Pinamonti che mette il Sassuolo sulla strada del vantaggio. Ma non basta, il Toro reagisce e nella ripresa raggiunge il pareggio con Sanabria che di fatto regala ai granata un prezioso punto in trasferta con affaccio in Europa. Il Toro può ancora raggiungere la zona Conference League.

Un traguardo che potrebbe davvero riscrivere la stagione granata. Il Toro da tempo coltiva il sogno di un ritorno in Europa e il punto di questa sera potrebbe essere un mattoncino decisivo per giocarsi il tutto per tutto in questo infuocato finale di stagione. L’Atalanta è davanti di 10 punti ma alla fine del campionato mancano parecchie giornate e può davvero accadere di tutto.

Lo scivolone del Napoli col Milan ha dato un segnale chiaro al campionato: nessuno può sentirsi al sicuro. Nemmeno nella corsa all’Europa che coinvolge ormai diverse squadre che attendono qualche passo falso davanti per poterne approfittare.