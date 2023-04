Juventus, "cosa ha sentito Cuadrado prima del pugno"

06 aprile 2023 a

Uno scontro violentissimo che ha accompagnato la prima semifinale di andata tra Juventus e Inter. A fine gara, come è noto, c'è stata una rissa fortissima tra Cuadrado e Handanovic. Uno scontro che è poi degenerato in rissa davanti agli occhi dei tifosi allo stadio e davanti alle telecamere. Adesso si attendono le decisioni del giudice sportivo, ma di fatto comincia a delinearsi un quadro su come possano essere andate le cose in quei minuti roventi dopo il triplice fischio dell'arbitro.

Dalla relazione che dovrà essere esaminata per le decisioni del giudice sportivo emergerebbe una pesante offesa ricevuta da Cuadrado. "Iniziava un vigoroso confronto al termine del quale Cuadrado colpiva con un violento pugno al volto Handanovic. Si scatenava, di seguito, una “mass confrontation”", si legge nella relazione. I toni poi, come riporta il Corriere, si sarebbero fatti violenti con frasi piuttosto pesanti da parte dei due giocatori.

Difficilmente Cuadrado e Hadanovic saranno in campo per il match di ritorno. Un ritorno che si annuncia davvero infuocato e che potrebbe riservare grosse sorprese sia dal punto di vista disciplinare che sugli umori in campo da parte dei giocatori di Inter e Juventus. Lo scontro sarà accesso e il risultato come è noto è ancora in bilico dopo l'1-1 dell'andata.