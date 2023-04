Inter, la misteriosa frase di Inzaghi: "Sappiamo cosa abbiamo sbagliato"

11 aprile 2023 a

"Sappiamo l'importanza della gara, abbiamo fatto un grandissimo percorso che è stato molto difficile. Affrontiamo una squadra imbattuta in Champions da dieci partite, servirà quindi una grande gara. Hanno qualità, ma noi siamo l'Inter e ci siamo preparati bene.

Nelle ultime due gare di campionato e coppa Italia abbiamo fatto tre gare buone anche se non sono venuti i risultati". Dice così Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia dell’andata dei quarti di Champions contro il Benfica. "Sappiamo che siamo in un momento in cui abbiamo difficoltà nel segnare, cosa mai successa l'anno scorso — aggiunge il tecnico nerazzurro — Ora dobbiamo analizzare, lavorare di più, crederci perchè sappiamo sarà una partita non semplice contro un avversario forte. Ma tutti insieme possiamo toglierci delle soddisfazioni”.

Inzaghi: “Servirà testa e cuore, nelle ultime gare mancato il risultato”

Reduce dal pareggio-beffa di Salerno in Serie A, che allontana l'Inter dal quarto posto, l'allenatore nerazzurro si augura che la sua squadra riesca a risolvere il problema della poca lucidità sotto porta già nel match di domani sera al Da Luz: "Sarà una partita in cui dovremo essere offensivi in alcuni momenti e in altri difensivi — commenta Inzaghi — Loro non sono ossessionati dal pressing, servirà testa e cuore. Ma non ho dubbi perché la squadra l'ha sempre messa, senza pensare agli episodi sfortunati delle ultime partite. Ma è quello che i ragazzi stanno facendo". E ancora: “Chiaramente non siamo soddisfatti anche se nelle ultime gare è mancato solo il risultato e meritavamo di vincere. Noi sappiamo cosa abbiamo sbagliato fin qui, poi le critiche ci sono e ci saranno sempre".