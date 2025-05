Jannik Sinner, "la mia relazione?": colpo di scena

"In questi mesi ci sono stati momenti bellissimi con la mia famiglia e con i miei amici. Ci siamo allenati molto duramente, soprattutto in palestra all'inizio, poi tornando in campo. So che c’è molta attenzione, anche un po' fuori dal campo. E sono stato anche molto sorpreso di vedere alcune foto che... Beh, ve lo dico: non ho una relazione, quindi chiunque me lo chieda, è tutto". Inizia cosi la conferenza stampa più attesa di Jannik Sinner a Roma. Quella del suo rientro ufficiale all’attività agonistica dopo la squalifica di tre mesi per doping. Il n.1 del mondo debutterà agli Internazionali BNL d'Italia di tennis venerdì o sabato contro l'argentino Mariano Navone o la 18enne promessa azzurra Federico Cinà.

"All'inizio della sospensione ho avuto alcuni messaggi di giocatori, di altri che mi aspettavo non è arrivato nulla - ha proseguito il numero uno al mondo -. Comunque adesso cerco di ritrovare me stesso in campo". L'azzurro però non ha fatto i nomi, a parte quello di Jack Draper con cui si è allenato le scorse settimane.