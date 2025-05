Inter-Barcellona, Bastoni risponde a Inzaghi: "Eh no, così non gioco io!"

Siparietto divertente tra Alessandro Bastoni e Simone Inzaghi. Domani, martedì 6 maggio, l'Inter sarà chiamata a superare il Barcellona per poter strappare un pass per la finale di Champions League. La tensione è alle stelle. Ma, nel corso della conferenza stampa pre-match, l'allenatore nerazzurro e il centrale italiano hanno cercato di stemperare il clima di pressione. "All'andata abbiamo fatto un'ottima gara, nella quale dovevamo in certi momenti fare meglio. Siamo stati concentrati e lucidi, domani dobbiamo fare altrettanto sapendo che sarà praticamente una finale", ha esordito Bastoni.

A Inzaghi è stato chiesto se qualche news circa la formazione iniziale contro il Barcellona. L'ex tecnico della Lazio ha spiegato ai cronisti presenti in conferenza stampa che non è da escludere la possibilità di vedere in campo dal 1' minuto Dimarco e Carlos Augusto. Ma a quel punto Bastoni lo ha interrotto bruscamente: "Eh no, così non gioco io". E tutta la sala si è lasciata andare in una risata contagiosa.