Max Verstappen, insulti fuorionda alla Ferrari: "Più opzioni per fare cazz***"

Max Verstappen, da sempre una persona scontrosa ma anche particolarmente diretta nei commenti. Un campione in pista, pronto a dire la sua se c’è qualcosa che non va. Come accaduto nel retro-podio del GP d’Ungheria, ironizzando insieme ai piloti Mercedes Hamilton e Russell, con tanto di fragorosa risata, sulla strategia messa in atto dalla Ferrari all’Hungaroring (le bianche non prestazionali su una pista particolarmente fredda a causa della pioggia) che aveva penalizzato Charles Leclerc. Il video del retroscena, emerso in seguito alla pubblicazione del documentario ‘Max Verstappen: Anatomy of Champion’ prodotto dall'emittente olandese Viaplay, certifica di fatto che non aveva grande stima degli uomini ai posti di comando nel muretto Ferrari durante la gare.

Verstappen sarcastico: “Con l’asciutto, Ferrari sbaglia le strategie”

In questo video, infatti, in uno spostamento in auto poco prima del Gran Premio del Belgio 2022, mentre si trovava insieme al papà Jos e ai suoi uomini più fidati, emerge la sua vera opinione sulle strategie messe in atto dal Cavallino. Si vede infatti il pilota Red Bull che, dopo aver controllato il meteo per il weekend di Spa-Francorchampsl, comunica che dovrebbe piovere sia il venerdì che il sabato. Il nativo di Hasselt dice: “Pioggia, venerdì e sabato”.

"Un ragazzo solo, l'unica via per salvarsi": indiscrezioni drammatiche su Leclerc

A quel punto uno dei ragazzi in auto chiede: "Meglio sul bagnato, no?" ricevendo una risposta sarcastica da parte del due volte iridato. "C'è più caos. Però sull'asciutto, la Ferrari ha più opzioni per fare ca**ate con le strategie”, ha difatti chiosato Max Verstappen ridicolizzando gli strateghi del Cavallino, capeggiata dall’ormai ex Iñaki Rueda. Lasciando di fatto intendere quale era la sua considerazione in quel momento di chi gestiva le strategie della squadra di Maranello.