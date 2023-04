Milan-Napoli, arbitro aggredito nel tunnel: "Vergogna", il video-choc

13 aprile 2023 a

La coda dell’andata dei quarti di Champions League tra Milan e Napoli è stata piuttosto calda. A partire da Luciano Spalletti, che non ha risparmiato critiche all’arbitro Istvan Kovacs e ha recriminato per la gestione dei cartellini che, a suo dire, non sarebbe stata uniforme tra le due squadre. “Mi venite a parlare dell’ammonizione di Kim”, si è lamentato l’allenatore toscano, riferendosi al mancato giallo a Leao per aver abbattuto la bandierina del calcio d’angolo.

Inoltre Spalletti non ha gradito i gialli ad Anguissa e Zielinski rispetto a quello risparmiato a Krunic per falli della stessa entità. Al ritorno il Napoli dovrà fare a meno del centrocampista camerunese e del difensore sudcoreano: assenze che si prospettano molto pesanti. Al termine del match c’è però stato un episodio che è stato condannato anche dal club partenopeo: alcuni giornalisti hanno atteso il passaggio dell’arbitro rumeno nella mixed zone e in maniera vivace hanno espresso il loro disappunto.

“Bad match, very bad! Vergogna, shame!”, si sente nel video apparso in rete. Il Napoli ha preferito prendere le distanze da questi comportamenti, rilasciando una nota ufficiale in cui condanna “con fermezza la contestazione da parte di alcuni giornalisti nei confronti degli arbitri avvenuta, in mixed zone, al termine della partita Milan-Napoli”.